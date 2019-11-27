وأشارت المؤسسة أنه بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش المعتمد والموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، ودون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيل الإجراءات لهم وسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت وأي مكان تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022.
وحثت المؤسسة جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتحديث بياناتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حالياً.
وقامت "التقاعد" مؤخراً بإطلاق النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش التي يمكن طباعته باللغتين العربية أو الإنجليزية ويحتوي على عدد من البيانات المهمة مثل هوية العميل ومقدار المعاش الشهري ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب ورمز الاستجابة السريعة (QRCode).
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أوقفت طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها بالنسبة للمستفيدين اعتباراً من مطلع نوفمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقيا للمتقاعدين بدءا من الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.