السعودية اليوم / إعلان القبول المبدئي للأمن العام



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للأمن العام (رجال) على رتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

// انتهى //

16:53ت م

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