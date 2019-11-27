اقتصادي / "رؤية ورسالة وزارة الإسكان" ورشة عمل بمحافظة المخواة



الباحة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

عقدت محافظة المخواة بالباحة اليوم , ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان، بحضور المحافظ نايف بن محمد الهزاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية وجمع من المواطنين.

وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ المخواة رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن.

واستعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدمًا عرضًا مرئيًا وشرحاً لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.

// انتهى //

16:48ت م

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