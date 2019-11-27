السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل أمين منطقة الرياض المعين حديثًا



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض ومعالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عقب صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء معالي المهندس طارق الفارس وتعيين سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمينًا للمنطقة.

وهنأ سموه الجميع على ماحظيوا به من ثقة ملكية غالية, متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه بكل مايهم شؤون المنطقة, مؤكدًا حرص الجميع تحقيق تطلعات القيادة في خدمة هذا الوطن الغالي.

من جهته عبر المهندس الفارس عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترته الإدارية السابقة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأمانة بالمنطقة.

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16:39ت م

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