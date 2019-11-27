السعودية اليوم / المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي محافظ مأرب



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من البرامج التنفيذية في محافظة مأرب، والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات الصحية والغذائية والإيوائية المنفذة في المحافظة.

وقدّم اللواء سلطان العرادة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على ما تقدمه المملكة من خدمات جليله من خلال المركز في شتى المجالات للتخفيف من معاناة سكان مأرب والشعب اليمني عموما، خلال الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

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16:38ت م

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