السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد يرافقه عدد من منسوبي الهيئة وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصبه .

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين الهيئة وإمارة الرياض مثنياً الأمير فيصل بن بندر على الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة وفق الشريعة الإسلامية.

وشدد سمو أمير منطقة الرياض على ضرورة تعاون الجهات كافة مع الهيئة لتستطيع أن تؤدي دورها النبيل على أكمل وجهه، ولتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بكفالة حقوق الإنسان .

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16:38ت م

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