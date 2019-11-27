السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير جامعة الملك سعود



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

واستعرض الدكتور العمر ما تقوم به الجامعة من أدوار مجتمعية في المنطقة ودورها في المجالات التعليمية والبحثية.

// انتهى //

16:38ت م

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