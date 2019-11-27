السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير الدوريات الأمنية



سكاكا 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن العقيد مهدي بن عايض البقمي بمناسبة تعيينه مديراً لدوريات الأمن بالمنطقة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالعقيد البقمي, متطلعاً لمواصلة الجهود الأمنية مع باقي قطاعات الأمن.

من جهته قدم اللواء الوذيناني شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على دعمه ومساندته لرجال الأمن في المنطقة.

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16:34ت م

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