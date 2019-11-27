السعودية اليوم / مدير فرع السياحة بتبوك يستقبل سفير جمهورية ايرلندا لدى المملكة



تبوك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي أمس، بمقر الهيئة بالمتحف الإقليمي سفير جمهورية ايرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي.

قدم الدكتور الشليبي للسفير الإيرلندي شرحاً عن منطقة تبوك وما تتميز به من مواقع ومعالم ومقومات حضارية وطبيعية وتاريخية وثقافيه مكنتها من احتضان مشاريع سياحية وطنية عملاقة.

واطلع السفير على متحف تبوك الإقليمي الواقع في محطة سكة حديد الحجاز، حيث تجول في المتحف ومرافقه وزار المعرض المتحفي المؤقت الذي يبرز المورث الطبيعي والثقافي لمنطقة تبوك ومحافظاتها.

وسجل السفير ماكوي كلمة في سجل الزيارات بالمتحف، تضمنت إعجابه بما شاهده وتعرف عليه من تراث منطقة تبوك ، مثمناً دور العاملين في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة في المحافظة على هذا الإرث الكبير ، عادًا المتحف من معالم المملكة الهامة والبارزة.

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16:09ت م

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