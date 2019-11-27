السعودية اليوم / تعليم محايل يعتمد صرف 39 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات



محايل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها , بلغ 39 مليونا .

ونوه مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - معبرا عن شكره لمعالي وزير التعليم ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

وأفاد آل شريم أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم ابتداء من الغد .

// انتهى //

16:00ت م

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