السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يثمن حصول أوقاف صالح الراجحي بالمنطقة على شهادة الغذاء الأمريكية FDA



بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم, الأمين العام لأوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي عبدالسلام الراجحي، يرافقه المدير العام للأوقاف سعود بن عبدالكريم الفدا, بمناسبة حصول إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف في منطقة القصيم على شهادة التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

واستعرض الأمين لأوقاف الراجحي بالقصيم جهود الإدارة من خلال مشروع الباطن الزراعي على هذه الشهادة الهامة فيما يختص بتصدير التمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية, كونها تعد إضافة مهمة لقطاع انتاج التمور في المملكة بشكل عام وبمنطقة القصيم بشكل خاص, مما يعزز تواجد المملكة في المجالات كافة ويعكس هذا المكتسب الكفاءة العالية لإدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه الدائم وتشجيعه لكافة المناشط المساهمة في تعزيز الاقتصاد بالمنطقة.

وبارك الأمير فيصل بن مشعل حصول إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف بالمنطقة على شهادة التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA), منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, مشيداً بما تم بذله من جهود, عاداً أوقاف الشيخ صالح الراجحي ركيزة أساسية لتعزيز القطاع الزراعي والاقتصادي بالمنطقة, حاثاً على مواصلة النجاحات في كل عمل يبذل في سبيل تعزيز الاقتصاد, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

15:52ت م

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