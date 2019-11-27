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شكرا لقرائتكم خبر عن "بن سلمان" يغادر السعودية في زيارة للإمارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، المملكة العربية السعودية متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية لترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وتأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرص المملكة على استمرار التواصل بين المملكة ودولة الإمارات.
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