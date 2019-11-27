شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش عن زيارة بن سلمان: أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.

وكتب قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله". Advertisements وتابع "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها". واختتم" أهلا بالسعودية في الإمارات".

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