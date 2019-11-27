شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر في زيارة رسمية إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الديوان الملكي مغادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،البلاد ، في في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الديوان فى بيان صدر عنه قبل قليل: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م ، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

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