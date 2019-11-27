زيارة سرية تمنح ميسي لقبه السادس من الكرة الذهبية

كشفت زيارة سرية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه.

ويترقب عشاق كرة القدم الإعلان عن الفائز الكرة الذهبية لعام 2019، وذلك خلال الحفل التي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من بين 30 مرشحا أبرزهم ميسي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والمتوج بالجائزة أيضا 5 مرات، والهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول"، وتييري مارشاند، المحرر بالمجلة، قاما بزيارة ميسي في مدينة برشلونة الإسبانية، لإخباره أنه فاز بجائزة الكرة الذهبية.

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وكان باب التصويت على جائزة الكرة الذهبية قد تم إغلاقه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشارك فيه 182 صحفيا من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي أجرى حوارا مع المجلة، حيث ستتصدر صورته ومقتطفات من الحوار غلافها يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو اليوم التالي للإعلان عن الفائز بالجائزة.

وحصل ميسي على جائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، متفوقا على فان ديك ومن بعده رونالدو، بينما فاز اللاعب الهولندي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

يذكر أن ميسي ورونالدو احتكرا جائزة الكرة الذهبية لسنوات عدة، قبل أن ينهي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هذه السلسلة ويتوج بالجائزة في عام 2018.