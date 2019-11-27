ملفات مهمة خلال زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإمارات، اليوم الأربعاء، ضمن زيارة رسمية تعد هي الثانية خلال نحو عام.

ملفات مهمة:

ويعتبر الملف اليمني وجرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتهديدات في منطقة الخليج من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها على طاولة المباحثات بين البلدين.

وتعزيزًا للرؤية المشتركة بين البلدين جاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مايو 2016، حيث وقعت دولة المملكة والإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وجاءت الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة والإمارات تحت اسم خلوة العزم التي استضافتها إمارة أبو ظبي في فبراير 2017 كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولًا حكوميًا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، لتأتي زيارة ولي العهد لمتابعة الجديد في هذا الملف الهام الذي يجمع البلدين الشقيقين، خاصة بعد أن أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية في يناير 2019 خلال اجتماعها الأول في أبو ظبي، وتضمنت المبادرات: إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ومبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وإنشاء منصة حكومية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، وتمرينًا مشتركًا لاختبار منظومة أمن الإمدادات، إضافة إلى مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، ومبادرة السوق المشتركة للطيران المدني.

والزيارة تحمل جانبًا أخويًا لا يمكن إغفاله، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان في زيارته الأخيرة إلى الإمارات “تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون”.

وتأكيدًا على العلاقات الأخوية، قال الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق إن “الإمارات آمنت دائمًا بأن السعودية هي عمود الخيمة الخليجية والعربية، وأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، وهذا ما يؤكده التنسيق الاستراتيجي الكبير بين البلدين على المستويات كافة وفي المجالات كلها”.

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