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2019-11-27 بث مباشر .. تغطية خاصة لزيارة ولي العهد إلى الإمارات متابعات الخليج 365 - الرياض يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم زيارة دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في كافة المجالات.

وأطلقت قناة السعودية تغطية خاصة لفعاليات الزيارة. شارك الخبر







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