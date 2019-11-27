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بث مباشر .. تغطية خاصة لزيارة ولي العهد إلى الإمارات

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2019-11-27

بث مباشر .. تغطية خاصة لزيارة ولي العهد إلى الإمارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ ولي العهد الأمير اليوم زيارة دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في كافة المجالات.
وأطلقت قناة تغطية خاصة لفعاليات الزيارة.

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