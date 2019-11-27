السعودية | توجيه بالقبض على شخص اتهم فريقاً رياضياً سعودياً بالفوز بالرشوة

شكرا لقرائتكم توجيه بالقبض على شخص اتهم فريقاً رياضياً سعودياً بالفوز بالرشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجّهت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يدعي أنه تم دفع رشوة لضمان تحقيق فريق سعودي بطولة رياضية آسيوية مؤخراً.

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن "وحدة الرصد" في النيابة رصدت الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن الفيديو حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق سعودي لبطولة رياضية آسيوية مؤخراً، مدعياً، بحسب زعمه، قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الفريق بالبطولة.

Advertisements

وأصدرت النيابة العامة اليوم أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الشخص المتحدث في الفيديو، وذلك استناداً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد 24 و27 و28 من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة".

وأكد المصدر أن "النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب".