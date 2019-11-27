السعودية اليوم / الوكالة المساعدة النسائية برئاسة المسجد النبوي تقيم ورشة عمل بعنوان " تطوير التقنية في بيئة العمل "



المدينة المنورة 30ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019م واس

أقامت الوكالة المساعدة النسائية ممثلة بإدارة التقنية والخدمات النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ورشة عمل بعنوان " تطوير التقنية في بيئة العمل " وذلك بمقر قاعة التدريب داخل القسم النسائي الشرقي في المسجد النبوي .

وأفادت مديرة إدارة التقنية والخدمات النسائية مها الحويطي، بأن الورشة استهدفت منسوبات الإدارات العامة النسائية بالوكالة ممن لديهن المعرفة المتقدمة في مجال التقنية للعمل على تدريبهن وتمكينهن للاستفادة من خبراتهن في تحسين العمل الإداري في الوكالة والتخلص من الوسائل التقليدية باستخدام طرق تكنولوجية حديثة تساهم برفع الإنتاجية لتحقيق الأهداف المرجوة للحصول على المعلومات وتحديثها بشكل مستمر من خلال إعداد وتصميم البرامج وقواعد البيانات التي يحتاجها العمل .

وأوضحت أن الورشة ناقشت عدداً من المحاور المقترحة لرفع المستوى التقني في بيئة العمل من خلال التعاون المشترك بين الوكالة ومنسوباتها والتي تعزز دورهن في تحقيق الهدف الذي تسعى له الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير بيئة عمل مرنة متزامنة مع تطورات العصر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله .

// انتهى //

15:37ت م

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