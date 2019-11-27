السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وفدًا من الضباط في الكليات العسكرية الأمريكية



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, وفدًا أمريكيًا من الضباط الدراسين في كل من كلية وست بوينت العسكرية وكلية السيتدال وكلية فرجينيا العسكرية الأمريكية، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور جون ديوك آنتوني، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة العربية

وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالوفد منوها بالشراكة الإستراتيجية التي تربط مجلس التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح معاليه أن مجلس التعاون يمثل منظومة سياسية مهمه تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دوله الأعضاء لما فيه خير وصالح مواطنيها، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال: "إن مجلس التعاون تمكن من تحقيق العديد من أهدافه في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية, مبينا أن دول المجلس تعمل بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة على ضمان حماية مصادر الطاقة وخطوط الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأكد أن دول المجلس، كانت ولازالت، تدعو إلى نشر السلم وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

حضر الاستقبال الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية أحمد بن علي آل علي، وعدد من كبار الضباط في الأمانة العامة المساعدة للشؤون العسكرية.

// انتهى //

15:35ت م

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الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, وفدًا أمريكيًا من الضباط الدراسين في كل من كلية وست بوينت العسكرية وكلية السيتدال وكلية فرجينيا العسكرية الأمريكية، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور جون ديوك آنتوني، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة العربية السعودية وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالوفد منوها بالشراكة الإستراتيجية التي تربط مجلس التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.وأوضح معاليه أن مجلس التعاون يمثل منظومة سياسية مهمه تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دوله الأعضاء لما فيه خير وصالح مواطنيها، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار.وقال: "إن مجلس التعاون تمكن من تحقيق العديد من أهدافه في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية, مبينا أن دول المجلس تعمل بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة على ضمان حماية مصادر الطاقة وخطوط الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر.وأكد أن دول المجلس، كانت ولازالت، تدعو إلى نشر السلم وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.حضر الاستقبال الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية أحمد بن علي آل علي، وعدد من كبار الضباط في الأمانة العامة المساعدة للشؤون العسكرية.// انتهى //15:35ت م0158

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