

القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

قدّمت جمهورية مصر العربية خالص تعازيها لألبانيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة المئات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب ألبانيا، مُتمنية الشفاء للمصابين، ومُعربة عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الألباني لذلك الموقف.

// انتهى //

15:25ت م

0152





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تُعزي ألبانيا في ضحايا الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.