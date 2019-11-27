السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يسلّم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لـ 145 أسرة



عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في ديوان الإمارة اليوم ، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي ل145 اسرة والتي تمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم، والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة ، من مستفيدي الاسكان التنموي ، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وعددا من المسؤولين والمواطنين .

ونوه سموه في كلمة له بهذه المناسبة, بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة

وقال سموه : إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية 2030 التي تهدف لتوفير كافة الخدمات لكافة المواطنين في كل مناطق المملكة وتمكينهم من أسباب العيش الكريم والمساهمة في بناء وطنهم .

وأضاف سموه قائلا : نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الإسكان، والقطاع غير الربحي ممثلا بالجمعيات الخيرية، من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وفق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع، مقدما التهنئة للأسر، ومثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وعبر معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومساندته لجميع برامج ومبادرات وزارة الإسكان في المنطقة ، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية عبر شراكتها مع الإسكان التنموي، من المساهمة بتسليم المساكن، ومن دور بارز لضمان سرعة وصول الدعم الحكومي للأسر المستحقة. يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة. وشهدت المناسبة تكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

// انتهى //

15:14ت م

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عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في ديوان الإمارة اليوم ، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي ل145 اسرة والتي تمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم، والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة ، من مستفيدي الاسكان التنموي ، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وعددا من المسؤولين والمواطنين .ونوه سموه في كلمة له بهذه المناسبة, بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها ، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في هذا الجانب، من خلال مبادرة الإسكان التنموي.وقال سموه : إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية 2030 التي تهدف لتوفير كافة الخدمات لكافة المواطنين في كل مناطق المملكة وتمكينهم من أسباب العيش الكريم والمساهمة في بناء وطنهم .وأضاف سموه قائلا : نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الإسكان، والقطاع غير الربحي ممثلا بالجمعيات الخيرية، من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وفق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع، مقدما التهنئة للأسر، ومثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة.وعبر معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومساندته لجميع برامج ومبادرات وزارة الإسكان في المنطقة ، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية عبر شراكتها مع الإسكان التنموي، من المساهمة بتسليم المساكن، ومن دور بارز لضمان سرعة وصول الدعم الحكومي للأسر المستحقة. يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم.ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة. وشهدت المناسبة تكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.// انتهى //15:14ت م0149

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.