السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل فعاليات اليوم العالمي للجودة



الباحة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, حفل فعاليات "يوم الجودة العالمي", الذي تحتفل به المديرية العامة لشؤون الصحية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالباحة, وذلك بالمركز الحضاري بمدينة الباحة.

وفور وصول سموه مقر الحفل تجول في المعرض المصاحب للفعاليات وشاهد محتوياته، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج, عن المعرض الذي يضم العديد من اللوحات وشاشات العرض التي تبرز مؤشرات الجودة وما حققته صحة الباحة من مراكز متقدمة في مجال الجودة.

بعد ذلك شرف سمو أمير منطقة الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى المجماج كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، عاداً رعاية سموه للحفل الداعم الأول لتعزيز مفهوم الجودة، منوهاً بدعمه واهتمامه لمختلف المناشط الصحية بالمنطقة.

وبين أن الجودة إحدى ركائز وزارة الصحة لما لها من ارتباط وثيق بسلامة وصحة الإنسان وما تمثله من دور إيجابي في أسلوب حياة الناس، مؤكداً حرص صحة الباحة على تقديم الخدمات الصحية التي ترقى لتطلعات قادة هذه البلاد الغالية, مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق سياسات معدة بعناية من وزارة الصحة تضبط من خلالها مؤشرات وأرقام لتحسين الخدمة.

وأفاد أن الدول تحتفل في شهر نوفمبر من كل عام بالجودة حيث يشهد حملة دولية للتوعية تركز على أهمية الجودة والتحسين المستمر في جميع القطاعات التي تشمل قطاع الأعمال الإنتاجي والخدمي ،والصحي ، والتعليمي والحكومي والقطاع الغير ربحي من المؤسسات والهيئة الخيرية والاجتماعية والتطوعية ، مبيناً أن اليوم العامي للجودة يهدف إلى تسليط الضوء على أدوار كل من المنشآت الصحية والكادر الصحي والإداري في تحقيق أفضل النتائج المرجوة في مجال الصحة من خلال الجودة الشامل ، والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والتميز.

وأكد المجماج أن صحة الباحة تولى الجودة اهتماماً كبيراً وتحرص على متابعة وتحسين وإتقان الجودة من خلال مؤشرات ومقاييس الأداء حسب المعايير الحديثة المعدة من قبل وزارة الصحة، مفيداً أنه تم اعتماد 14 منشأه صحية في المنطقة, من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، فيما هناك 19 منشأه أخرى مستهدفة خلال العام 2020 للاعتماد ، معرباً عن شكره للجهات المشاركة في هذا الاحتفال وما يقدمونه من حملات توعوية لتأسيس ثقافة المجتمع في مجال الجودة.

إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرض مرئي عن الجودة بصحة الباحة.

ثم ألقت مديرة الجودة وسلامة المرضى بصحة الباحة سعاد بنت عبدالله الغامدي كلمة أكدت خلالها على تعميق مبادئ الجودة وتكاتف المؤسسات الحكومية والاجتماعية والخدمية المختلفة لهي اللبنة الأولى نحو تحقيق رؤيتنا المباركة في ظل دعم ورعاية القيادة, منوهة بمتابعة ودعم سمو أمير منطقة الذي قفز بالمنطقة إلى الإمام بخطوات متسارعة من التطور والبناء والتنوع.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير الباحة الجهات الحكومية المشاركة, فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وعدد من منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة.

// انتهى //

15:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.