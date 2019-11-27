السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل السفير النمساوي لدى المملكة



تبوك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر والوفد المرافق له، الذي يزورالمنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير جمهورية النمساء متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر السفير النمساوي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

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14:59ت م

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