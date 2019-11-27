السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني



نجران 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، ببسالة وكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة المرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن، وردعًا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقدساتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته التفقدية لمنطقة نجران.

ورحب الأمير تركي بن هذلول بالفريق الناهض والوفد المرافق له, منوهاً سموه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.

من جانبه أعرب الفريق الناهض عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه على دعمهما لرجال الحرس الوطني بالمنطقة وتذليل كل ما يعترض مهامهم وواجباتهم المناطة بهم، داعياً الله أن يديم على بلادنا وقادتها وأهلها أمنها ورخاءها.

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14:58ت م

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