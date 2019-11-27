السعودية اليوم / تعليم الشرقية يتبادل الخبرات مع وفد تعليم صبيا



الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أكد المستشار التعليمي والإداري بتعليم المنطقة الشرقية فهد الغفيلي، أهمية تبادل الخبرات بين الإدارات المتناظرة في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بوصفهما وجهان لعملة واحده، منوها بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل القيادة والرامية إلى تعزيز وتجويد خارطة المنظومة التعليمية ودعم برامج الصحة المدرسية لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها وبناتها في بيئة تعليمية وصحية مثالية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوفد الزائر من الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم صبيا، برئاسة مدير الشؤون الصحية المدرسية علي عماشي، وبحضور مشرفي الشؤون الصحية المدرسية بمكاتب التعليم، يرافقهم مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية محمد الزهراني، والمشرفان الصحيان خالد الثابت وعبدالله الناصر.

واطلع الوفد على عدد من المشروعات التي يتبناها تعليم الشرقية ممثلاً في الشؤون الصحية المدرسية، ومنها وقوفهم على أبرز منجزاتها، إضافة لاطلاعهم على ملامح خطتها التشغيلية ووقوفهم على عددٍ من المبادرات التي تتبناها، كما قام الوفد بجولة ميدانية على العيادة المدرسية بثانوية الملك عبدالله بالدمام، واطلعوا على إمكانياتها وتجهيزاتها وما تقدمه من خدمات وبرامج تثقيفية صحية وعلاجية للطلاب، وشاهدوا عرضا مصورا بعنوان "ملف إنجاز المرشد الصحي".

وفي ذات الجانب التقت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس، الوفد النسائي المماثل الزائر لتعليم الشرقية من تعليم صبيا برئاسة مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا عمرانة حديدي ، ومشاركة مشرفات الشؤون الصحية المدرسية بمكاتب التعليم، حيث وقفوا خلالها في جولة ميدانية على إمكانيات وتجهيزات العيادة المدرسية بالمتوسطة الثلاثون بالدمام، وما تقدمه من خدمات وبرامج تثقيفية صحية وعلاجية للطالبات، وصولاً لوقوفهم على أبرز منجزات الشؤون الصحية المدرسية بالشرقية، إضافة لإطلاعهم على ملامح خطتها التشغيلية ووقوفهم على عددٍ من المبادرات التي تتبناها.

// انتهى //

14:55ت م

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