السعودية اليوم / معسكر ثنائي وثلاثي الأبعاد" بجامعة حائل يواصل فعالياته



حائل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

يواصل مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية للطالبات بجامعة حائل إحدى مبادرات واحة الإبداع في الجامعة, فعاليات "معسكر ثنائي وثلاثي الأبعاد" للنساء الذي يستمر30 يومًا في مقر المركز في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي وذلك بالمدينة الجامعية.

ويستهدف المعسكر نشر ثقافة التصنيع الرقمي عبر توفير بيئة مناسبة لاكتشاف الموهوبين وتدريبهم وتقديم الدعم الفني والتقني والاحتياجات اللازمة لتدريبهم على أجهزة الحاسب الخاصة بالتصميم ليتمكن المتدربين من إنتاج التصاميم الأولية للمنتجات وتصنيعها.

// انتهى //

14:41ت م

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