السعودية اليوم / لجنة الإشراف بـ"غرفة عرعر" تعقد اجتماعها مع المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس



عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر اليوم, اجتماعها مع المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس في الدورة العاشرة, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة.

وجرى خلال الاجتماع شرح ضوابط الحملات الانتخابية وآلية الانتخاب وتحديد موعد وأوقاف الانتخابات، بالإضافة إلى الإجابة على الاستفسارات الخاصة بذلك.

// انتهى //

14:39ت م

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