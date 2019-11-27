شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:58 مساءً, 27 نوفمبر 2019 م
المناطق-الرياض
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن رفض اعتراف الأب بابنه يعد من أقسى صور الإيذاء المجرمة بموجب نظام حماية الطفل، كون ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى، فضلاً عن حرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.
وبينت الهيئة أنها تتابع قضية أب رفض الاعتراف بابنه، حيث كان الأب المذكور قد تزوج من والدة الطفل عن طريق ما يسمى بزواج المسيار دون توثيق هذا الزواج شرعاً، رغبة في إخفاء الأمر.
وأكدت في هذا الصدد استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها سواءً من قبل الجهات التنفيذية المختصة أو الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب، لضمان معالجة وضع الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى، وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقاً لأنظمة المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | هيئة حقوق الإنسان: رفض اعتراف الأب بابنه أقسى صور الإيذاء المجرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.