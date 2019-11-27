شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفذ برنامج اللغة الإنجليزية IELTS لمرشحي الابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالتعاون مع شركة (IDP IELTS) بمقر وزارة التعليم برنامج الإعداد المكثف لاختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS)، وذلك لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف".

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم بدريه بنت عبدالرحمن الغانم, أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمرشحين، تمهيداً لابتعاثهم لأفضل الجامعات العالمية في التخصصات المستهدفة.

وبينت أن المرحلة الأولى من مراحل البرنامج استهدفت 20 معلما ومعلمة من أصل 120 مقعدا للمستهدفين، وفي المراحل القادمة سيتم فتح باب القبول في البرنامج بالمقاعد المتبقية.

من جهته أفاد المشرف العام على البرنامج نعيم صالح المحسن, أن البرنامج يمتد لخمسة أيام تقدم فيها مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة (الاستماع-القراءة- الكتابة-المحادثة)، حيث يقوم المرشح بالتعرف على آلية الإجابة الصحيحة لكل نوع من أنواع الأسئلة في مختلف المهارات.