75 فرصة استثمارية في مجالات الترفيه والمطاعم والصحة بالدمام

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 75 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، شملت مختلفة الأنشطة والمساحات كدفعة جديدة من الفرص المطروحة والمزمع طرحها خلال العام الجاري.
وشملت الفرص المطروحة عدداً من المواقع للاستثمار في أنشطة المنتجعات الساحلية ومواقع ترفيهية ومجمع مطاعم ومقاهي ومواقع للاستثمار درجات الهوائية وفرصة للاستثمار في بوفيه قائم، بالإضافة إلى موقع للاستثمار في عيادة بيطرية ومركز صحي.
وتهدف هذه الفرص إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة.
كما طرحت أمانة المنطقة الشرقية ضمن حزمة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المرافق العامة والحدائق وجسور المشاة، إضافة إلى مواقع للاستثمار في المستودعات وساحات التخزين ومركز نقل بضائع.
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