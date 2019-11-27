مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك يحقق 83 مليون مشاهدة

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

حلق وسم “مرحبًا محمد بن سلمان بدارك” في سماء الترند الإماراتي محققًا عدد مشاهدات تزيد على 83 مليون مشاهدة حول العالم حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

كما تصدر وسم “محمد بن سلمان في الإمارات” الترند الإماراتي أيضا بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أبو ظبي.

وعبر الوسمين تبارى السعوديون والإماراتيون في التعبير عن المشاعر الطيبة التي يكنها الشعبان لبعضهما البعض ووحدة المصير المشترك والتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الدولتين في اليمن.

نورا المطيري قالت عبر الوسم : “يقفون جميعًا، الخصوم والمنافقون، في حالة من القلق والهلع لوجود محمد بن سلمان في الإمارات، حيث ترعبهم قوة وتماسك التحالف العربي، الذي حاولوا بكل الوسائل تفكيكه أو الطعن فيه، وكان في كل مرة، يُبدي لهم أنه أكثر تماسكًا وأكثر منعة وقوة.. يقفون يتخبطون، كما يتخبطهم الشيطان من المس..!”.

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وقالت مهرة الجسمي : “محمد بن سلمان في الإمارات.. مرحب ملاييـن وفوقهن مليار وأكثر.”

بينما قال الإعلامي والباحث أمجد طه : “الأوقات القادمة تحمل أخبارًا وتحولًا رائعًا يخدم السلام والتطور بالمنطقة. وتبقى القيادة والريادة بيد المملكة العربية السعودية صحيح التحديات كبيرة.. لكن إصرار قوة السلام في المنطقة كالسعودية والإمارات والبحرين ومصر أعظم”.

وقال محمد الدشير: “جميع الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتبادل وتعزيز التحالف الاستثنائي بين البلدين ومكافحة الإرهاب والتطرف وتدمير مشاريع الأعداء في المنطقة”.

وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي تزينت لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُجري زيارة رسمية اليوم الأربعاء إلى الإمارات، يُتوقع أن يبحث خلالها العلاقات بين البلدين وأبرز المُستجدات على الساحة العربية والعالمية.

وأظهر مقطع فيديو، أبراج أبو ظبي وهي تتزين بعبارات ترحيبية، وكذلك مبنى شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، مُتزينًا بصور ولي العهد، وبعلمَي المملكة والإمارات.

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