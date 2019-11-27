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التأمينات تمدد مهلة ضم المدد السابقة

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2019-11-27

التأمينات تمدد مهلة ضم المدد السابقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات تمديد المهلة الممنوحة لموظفي الدولة لضمم مدد الخدمة السابقة.

وقالت المؤسسة في بيان لها : حرصًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إتاحة الفرصة للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات لتسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي (مدد سابقة في تلك الجهات، فقد تم تمديد مهلة التسجيل حتى 5 جمادى الأولى، 1441هـ،  للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد.

وأوضحت التأمينات أن المستندات المطلوبة هي:

خطاب من جهة العمل

صورة الهوية الوطنية

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قرار المباشرة

بيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل

قرار التعيين

قرار طي القيد

ووضحت التأمينات أن آلية تقديم الطلب تتم إما عن طريق المشترك أو عن طريق جهة العمل حيث تقوم جهة العمل بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات أو يقوم المشترك بتقديم المستندات إلى مكتب التأمينات.

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