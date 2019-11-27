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2019-11-27 وفاة عضو الشورى رئيس زمزم عدنان البار عضو المجلس المركزي للجمعيات الأهلية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نعت جمعية زمزم رئيس مجلس إدارتها عدنان بن أحمد البار عضو مجلس الشورى الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء. وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر “تويتر”: تنعى جمعية زمزم رئيس مجلس إدارتها وملهم رؤيتها وقائد مسيرتها أ.د. عدنان بن أحمد البار عضو مجلس الشورى وعضو المجلس المركزي للجمعيات الأهلية ورئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء 30 ربيع أول 1441هـ. شارك الخبر







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