فعالية للتوعية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية 

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - أبها

رعى مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح أمس الثلاثاء الفعالية التي أقامتها كلية الطب بالجامعة ممثلة بنادي الطب والإبداع ضمن الحملة التوعوية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية بالشراكة مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وذلك بمبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بأبها.

واطلع السلمي على أركان الفعالية واستمع لشرح موجز عن أهمية التوعية بالتبرع بالخلايا الجذعية وسعي السجل لإنشاء قاعدة بيانات للراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية وانعكاس ذلك على علاج بعض الأمراض المستعصية ومنها سرطان الدم وأمراض الدم الوراثية وغيرها.

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وأكد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميد أهمية هذا الموضوع وضرورة توعية المجتمع بكافة أطيافه بذلك وتكثيف الحملات التوعوية في هذا الاتجاه.

يذكر أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للحملة التي نظمتها الكلية صيف العام الماضي وتستمر 3 أيام في 3 مقرات في الجامعة.