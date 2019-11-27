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2019-11-27 Stc تغير اسم الشبكة مع زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات أصبحت عبارة ksa uae Together متابعات الخليج 365 - الرياض غيرت الاتصالات السعودية Stc اسم شبكتها بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات. Advertisements وجاء اسم الشبكة ليحمل عبارة ksa uae Together وهي تعني المملكة والإمارات معًا أو يدًا واحدة. ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الإماراتية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم. وتشهد العلاقات السعودية والإماراتية نمواً مضطرداً في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية منها، خاصة أن البلدين يعتبران أقوى اقتصادين في المنطقة العربية؛ لما يتمتعان به من قدرات تصديرية هائلة بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وثروتهما النفطية الضخمة. شارك الخبر







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