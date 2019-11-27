شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على عسير حتى السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-27 أمطار غزيرة على عسير حتى السابعة مع تساقط البرد وجريان السيول متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والحرجة والنماص وبارق وتنومه ورجال المع وسراة عبيده ومحايل.

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول في عدد من أودية المنطقة. شارك الخبر







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