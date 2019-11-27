شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الانسان: نتابع قضية أب رفض الاعتراف بابنه بعد «زواج مسيار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت هيئة حقوق الانسان عن متابعتها قضية أب رفض الاعتراف بابنه، بعد ارتباطه عن طريق «زواج المسيار» بوالدة الطفل دون توثيق الزواج شرعاً، رغبة في إخفاء الأمر.

وأوضحت هيئة حقوق الانسان استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها من قبل الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب لضمان معالجة وضع الطفل، ومراعاة مصالحة الفضلى وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقاً لأنظمة المملكة.

وأكدت هيئة حقوق الانسان أن رفض اعتراف والد أي طفل به يعد من أقسى صور الإيذاء المجرّمة بموجب نظام حماية الطفل، مشيرة إلى ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والدية ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته إضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى وحرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.