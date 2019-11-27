السعودية | صور ساحرة لتلاقي سيول ذهبان بشاطئ البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم صور ساحرة لتلاقي سيول ذهبان بشاطئ البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقط مصور سعودي صوراً ساحرةً ونادرةً لتدفق سيل وادي ذهبان إلى سواحل شاطئ الحريضة على البحر الأحمر، في مشهد جسد تلاقي مياه الأمطار بالبحر.

المصور رشود الحارثي تحدث لـ"العربية.نت" عن هذه الصور قائلاً: "خطفت هذه اللقطات حين هطلت أمطار غزيرة على مناطق عمق والبرك والقحمة، وأدى ذلك إلى جريان الأودية وارتواء الشعاب".

ويرصد الحارثي، الشغوف بالمناظر الطبيعة، كل ما يراه بطريقته الفنية الخاصة. ويركّز خلال تنقله في العديد من مواقع جنوب السعودية، على المناظر المميزة.

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ويوثّق الحارثي جمال المواقع الطبيعية بطرق تصوير مختلفة مستخدماً كاميرا ذات تقنية عالية.

وشرح الحارثي قائلاً: "أتتبع حركة الأمطار التي تترك آثاراً بديعة على الأجواء وتضاريس المواقع الطبيعية"، مشيراً بشكل خاص لجزيرة جبل ذهبان وهي إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وتبلغ مساحتها نحو كيلومتر مربع، وتبعد عن الساحل بحوالي 0.3 ميل.

وأضاف: "الجزر التابعة لمحافظة البرك على ساحل البحر الأحمر غرب منطقة عسير، تتمتع بطبيعة بكر وجاذبة لعشاق السياحة البحرية، نظراً لوجود طبيعة متنوعة بيئياً مختلفة عن غيرها من الجزر السعودية. وتتميز هذه الجزر بالرمال البيضاء المتاخمة لشواطئها، وبالشعب المرجانية المتغلغلة في أعماقها".