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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو قديما للفنانة حنان ترك، تتحدث فيه عن ليلة زفافها من زوجها الأول خالد خطاب، والمشاكل التي تعرضت لها والتي كادت بسببها أن تنفصل عن زوجها ليلة الزفاف.

وقالت حنان ترك، إنها خلال الحفل تأخرت الفنانة فيفي عبده، عن الحضور بسبب ظروف خاصة بها، وتسبب تأخر فقرتها في إثارة حالة ارتباك في باقي فقرات حفل الزفاف، حيث كان مقررًا أن تكون فقرة الفنان سمير صبري بعدها.

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فنانة عربية مشهورة تقرر الانفصال وتتطلق من زوجها ليلة الزفاف.. لن تصدق ماهو السبب؟ (صورة)

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وأضافت "الحفل ظل بلا فقرات لفترة وكانت خلالها تنظر لزوجها وهو ينظر إليها، وكأن كلا منهما يعلم أنها ستتأخر على الحفل، وبعدها قررا الانفصال وعدم إكمال الزواج، وقررا الصعود للفندق لاستبدال ملابسهما وإلغاء الحفل".

وتابعت، "أنهما بالفعل اتجها إلى الأسانسير ولحق بهما شقيق زوجها الأكبر وسألهما عن سبب ذلك فقالا له إنهما قررا الانفصال الأمر الذي أصابه بصدمة قائلًا والناس والضيوف، فقالا له إن هذا قرارهما ولن يتغير".

وأكدت أنهما بعد دخول الأسانسير نظرا إلى بعضهما وضحكا، وعادا مرة ثانية للحفل، وظلا برفقة أقاربهما والضيوف، ومن بعدها ظلا طوال الحفل يرقصان مع الضيوف.