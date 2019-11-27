هل يوجد سقف للتمويل عند الاكتتاب بـ أرامكو.. البنوك توضح.. والكشف عن طرق السداد

كشف عدد من البنوك المحلية عن تقديم تمويلات لراغبي الاكتتاب في أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو». وبحسب “عكاظ”، أوضح أحد البنوك، أن مبلغ التمويل يصل إلى مليوني ريال عند طلبه إلكترونيا، دون فرض رسوم إدارية على التمويل، إضافة إلى عدم وجود سقف أعلى للتمويل عند الاكتتاب عبر الفروع.

واشترط أحد البنوك على راغبي الحصول على التمويل ضرورة امتلاكهم مبلغا لا يقل عن 25 ألف ريال، إذ سيتم منحهم التمويل بنسبة تصل إلى 100% أو 200% من رأس المال الموجود في الحساب المخصص للتمويل، بحد أدنى 50 ألف ريال.

وأكد البنك أن استرداد المبلغ المخصص لتمويل اكتتاب أرامكو سيتم في أول يوم للتداول، وفي حال عدم رد المبالغ المذكورة يقوم البنك ببيع الأسهم وتحصيل قيمة التمويل، وسيستفيد المكتتب من الأرباح في حال حدوثها، أما في حال انخفاض سعر السهم، فإن الفرق سيتم خصمه من المبلغ الأساسي الخاص بالمكتتب.

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