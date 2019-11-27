الكشف عن السعر النهائي المرجح للسهم في اكتتاب أرامكو

قالت صحيفة “الاقتصادية” أن 32 ريال هو السعر النهائي المرجح للسهم في اكتتاب «أرامكو».

وأفادت ” الصحيفة” أن طلبات المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية خلال أول خمسة أيام من بدء الطرح بلغت، 1.82 مليار سهم، بقيمة 58.39 مليار ريال، ما يعني طلب السهم بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا.

وتابعت الصحيفة أنه وفقا لـ “البيانات” المعلنة من شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب، فإن هذه الطلبات تضع قيمة شركة أرامكو السعودية عند الحد الأعلى للتقييم البالغ 1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال).

وذكرت “الصحيفة” أن الشركة قد حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا، ما يقيمها بين 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات ريال)، و1.71 تريليون دولار (6.4 تريليون ريال). ومن المرجح أن يتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري (32 ريالا)، خاصة بعد أن تم تغطية 91 في المائة من الحصة المتوقع تخصيصها للمؤسسات البالغة ملياري سهم، (1 في المائة من أسهم الشركة)، بالحد الأعلى للنطاق السعري خلال أول خمسة أيام من الاكتتاب.

كانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، قد أعلنت الخميس الماضي، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، بقيمة إجمالية للاكتتابات بلغت نحو 73 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات 58.4 مليار ريال، إذ وصل إجماليها إلى 1.824.800.893 سهما. فيما بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهما، بقيمة 14.6 مليار ريال.