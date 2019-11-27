رسميًا.. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3% في الربع الثاني

كشفت نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3% خلال الربع الثاني من العام 2019م، مقارنة بـ 12.5% للربع الأول من نفس العام.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2019م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 5.6% مقارنة بـ 6% للربع الأول من نفس العام، وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ 12.3% مقارنة 12.5% للربع الأول من نفس العام.

كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ 45% في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ 42.3% في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ 23.2% مقارنة بــ 20.5% للربع السابق.

وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) سجل انخفاضًا؛ حيث بلغ (3.090.248) مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بـ (3.112.029) في الربع الأول.