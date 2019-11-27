القيادة تُهنئ رئيس موريتانيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بذات المناسبة.

وخلال برقية تهنئة، عبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أصل التسمية

ويعود اسم «موريتانيا» إلى العهد الروماني، حيث أطلق الرومان هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا كلها، لكن عندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بعث هذا الاسم من جديد.

الحصول على الحكم الذاتي

واستعمر الفرنسيون عام 1902 «موريتانيا» مع بداية القرن العشرين وواجهوا مقاومة من القبائل الموريتانية، وفي 1932 انتهى الكفاح المسلح ضد المستعمر، وفي 1956 حصلت «موريتانيا» على الحكم الذاتي وأصبحت نواكشوط عاصمة لها، وفي 1958 أعلنت الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأنشئ الجيش الموريتاني، واختير المختار ولد داداه، رئيسًا للوزراء.

وتم إعلان استقلال موريتانيا عن فرنسا في 28 نوفمبر 1960، واختير المختار ولد داداه أول رئيس جمهورية لـ«موريتانيا»، وفي عام 1961 انضمت إلى الأمم المتحدة، وفي 1973 انضمت إلى جامعة الدول العربية، وقد تأخر هذا الانضمام لأن الحسن الثاني كان يعارض هذا، حيث اعتبر «موريتانيا» جزءًا لا يتجزأ من المغرب.