الحصيني يحدد موعد انتهاء «ألطف أيام السنة».. وبداية البرد بعد 10 أيام

كشف الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن انتهاء أفضل وألطف أيام السنة بعد 10 أيام، مُشيرًا إلى أن الحالة المناخية على كافة مناطق المملكة والخليج تتسم بهطول أمطار متفاوتة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أن هذه الأيام يعقبها موسم «المربعانية»، موضحًا أن سبب تسميته بهذا الاسم يرجع لأن عدد أيامه ٣٩ يومًا، تتكون من ثلاثة نجوم، كل نجم «١٣» يومًا، وهي البداية الفعلية للبرد.

حقيقة قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين

وفي وقت سابق، أوضح الحصيني، حقيقة ما أشيع بين الناس حول قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن ذلك «غير صحيح»، وأن هناك حالة ماطرة على بعض المناطق؛ بدءًا من أمس الثلاثاء.

وقال الحصيني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة خلال اليومين المقبلين، وهذا كلام غير صحيح جملة.

حالة ماطرة على بعض المناطق

وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع المقبل، كما أنه متوقع تجدد الأمطار.

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وأوضح الحصيني، أن هناك حالة ممطرة جديدة تبدأ- اليوم الثلاثاء- على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

وفي وقت سابق، توقّعت «هيئة الأرصاد» بتقريرها لطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

تأثر سواحل جازان وعسير

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق الباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية وسواحل جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.

كما توقعت «هيئة الأرصاد»، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة، أما البحر الأحمر، فيشهد هبوب رياح سطحية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر مائج.

الخليج العربي متوسط الموج

وبشأن الخليج العربي، أشارت الهيئة إلى تكوّن الرياح السطحية الشرقية، وتتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.