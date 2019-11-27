شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تخصص في سرقة «ناقلات الكيابل الكهربائية»

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بتشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص، ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني.

توفرت الدلائل على جرائمهم

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إلى أن المقبوض عليهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.