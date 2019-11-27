سيدات الأعمال السعوديات الأكثر ثقةً وقدرةً على جمع التمويل عالميًّا

كشف بحث أجرته مجموعة «HSBC» عن أن «سيدات الأعمال السعوديات يتمتعن بثقة أكبر في ممارسة أعمالهن مقارنةً بنظيراتهن في أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط»، كما أكد البحث أن «السعوديات أكثر قدرةً على جمع التمويل اللازم لممارسة أعمالهن مقارنةً بسيدات الأعمال عالميًّا».

تقرير مجموعة «HSBC» بعنوان: «هي والعمل.. دعم روح المبادرة»، أكد أن «67% من سيدات الأعمال اللاتي شملهن البحث في السعودية والإمارات؛ يشعرن بثقة أكبر عند جمع التمويل اللازم لممارسة أعمالهن، وهو معدل أكبر من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60%».

ويهدف بحث مجموعة «HSBC» إلى دراسة التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في سبيلهن لإنشاء أعمالهن الخاصة، وشمل 1200 من رائدات الأعمال في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

كما أظهر بحث مجموعة «HSBC»، أن «السعوديات أكثر ميلًا إلى الاستثمار من أموالهن الخاصة، بمعدل 138 ألف دولار، مقارنةً بأصحاب الأعمال من الرجال (132 ألف دولار)، وأنهن أقل عرضةً للرفض عند جمع رؤوس الأموال مقارنةً بالرجال».

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وغطى بحث مجموعة «HSBC»، الصعوبات التي تواجه السيدات عند ممارسة أعمالهن، ووجد أنه «رغم مواجهة 31% من السعوديات، التحيز القائم على الجنس، فإن النسبة أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 35%».

وقال رئيس السوق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخدمة المصرفية الخاصة بمجموعة «HSBC» صبحي طبارة: «البحث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه رائدات الأعمال من السيدات في السعودية والإمارات».

وقال: «أشعر بالسعادة لرؤية بعض التقدم في المنطقة، مع ارتفاع مستويات الثقة ومستويات عليا من النجاح في جمع رؤوس الأموال، رغم أن العمل في سوق تنافسية، والتعامل مع مخاوف التحيز القائم على الجنس، من الصعوبات التي يجري التغلب عليها».