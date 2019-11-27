بالصور.. حريق يُجلي 180 معتمرًا بفندق في مكة ولا إصابات

سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، على حريق اشتعل في سخان فندق بحي المسفلة، وتم إجلاء 180 من نزلاء الفندق -وكلهم معتمرون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية- ولم تحدث إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي المسفلة.

سخان كهربائي السبب

وكان الحادث اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من 11 دورًا يقطنه معتمرون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية.

وتمت السيطرة على الحادث وإخماده، وجرى إجلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ180 نزيلًا دون حدوث أي إصابات.

وأكد المقدم «الشريف» أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة.