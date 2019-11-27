غلق الباب غدًا الخميس.. 3.1 مليون مكتتب ضخّوا 27 مليار ريال في طرح أرامكو

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة «أرامكو السعودية»، عن نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3,102,064 مكتتبًا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهمًا والتي تمثل 27,043,232,640 ريالًا سعوديًا.

وفيما يلي توضيح نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد:

الهاتف المصرفي: 1.79%

الصراف الآلي: 23.81%

المصرفية الإلكترونية: 37.92%

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الفروع: 36.48%

علمًا بأن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019.

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن السعر الأولي لأسهمها بالنسبة للافراد بين 20 و30 ريالًا سعوديًا، ما يساوي تقريبًا 8 إلى 8.5 دولار أمريكي، وسوف تعلن الشركة عن السعر النهائي يوم الخميس 5 دسيمبر 2019، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم التي تم طرحها 46 مليار ريال سعوي، حوالي 1 مليار دولار مقابل القيمة الأولية للشركة، وهو يعتبر أكبر طر ح في العالم.

وبدأت عملية الاكتتاب في شركة أرامكوا للأفراد والمؤسسات معًا يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، ويعتبر يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، آخر أجل للاكتتاب في شركة أرامكو للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فسوف ينتهي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، على حسب ما أعلنت شركة سامبا المسؤولة عن اكتتاب شركة أرامكو، وتهدف الشركة من عملية اكتتاب أرامكو، بيع 0.5 % من أسهمها للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1 % بالنسبة للمؤسسات.