«الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء على «موسم الدرعية»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الحالة المناخية السائدة، اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد»، إن السماء ستكون غائمة جزئيًا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ ساعة.

الرطوبة تبلغ 80%

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن درجة الحرارة الكبرى بـ«موسم الدرعية» 28 درجة، والصغرى 15 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة 80%.

وفي وقت سابق، توقّعت «هيئة الأرصاد» بتقريرها لطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

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تأثر سواحل جازان وعسير

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق الباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية وسواحل جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.

كما توقعت «هيئة الأرصاد»، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة، أما البحر الأحمر، فيشهد هبوب رياح سطحية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر مائج.

الخليج العربي متوسط الموج

وبشأن الخليج العربي، أشارت الهيئة إلى تكوّن الرياح السطحية الشرقية، وتتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.